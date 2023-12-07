Искал исполнителей поджогов: ФСБ задержала жителя Калининградской области за пособничество украинским спецслужбам

Житель Калининградской области 2002 года рождения задержан сотрудниками ФСБ. По заданию сотрудника спецслужб Украины он искал людей для осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры, а также передал сведения о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие в диверсионной деятельности» и «Государственная измена».

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Калининградской области 2002 года рождения, который является пособником украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение осуществил поиск лиц в целях осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

С февраля по март 2023 года он привлёк к преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России. Также было установлено более 15 случаев поджогов, организованных задержанным. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить пять из них и задержать десятерых исполнителей.

Наряду с этим задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие в диверсионной деятельности» и «Государственная измена».

ФСБ задержала в Калининградской области пособника украинских спецслужб

Также 7 декабря в Тюменской области задержали местного жителя по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. По данным ФСБ, мужчина «целенаправленно перевёл деньги» украинским военным.

4 декабря в Луганской Народной Республике был задержан гражданин Украины, действовавший в интересах иностранных разведывательных органов. Он оказывал содействие ВСУ и собирал информацию о местах дислокации военных и техники Вооружённых сил РФ.

1 декабря стало известно о задержании жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданство России и Италии, который причастен к совершению диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в регионе.

Он подозревается в том, что 20 июля по заданию куратора из ГУР МО Украины изготовил взрывные устройства, которыми оснастил четыре квадрокоптера, и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево. При этом 11 ноября он произвёл подрыв посредством СВУ железнодорожного полотна в Рязанской области, в результате чего с путей сошли 19 вагонов, 15 из которых получили повреждения.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошёл диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 году вернулся в Рязань», — говорилось в сообщении СК.

29 ноября в Москве и Воронеже были предотвращены теракты.

Так, в столице России был задержан мужчина 1983 года рождения, который планировал совершить теракт на железнодорожной станции, подорвав посредством самодельного взрывного устройства цистерну. Соответствующее задание он получил от неустановленного соучастника. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства».

В Воронеже задержали гражданина России 1986 года рождения, который по указанию боевиков одной из украинских террористических организаций должен был устроить взрыв на территории городского военного комиссариата, после чего выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств».