ФСБ: в Калининградской области задержан организатор диверсий в 15 регионах
- РИА Новости
Об этом заявили в Федеральной службе безопасности.
Как уточняется, мужчина 2002 года рождения задержан по статьям о содействии в диверсионной деятельности и госизмене.
По информации ФСБ, подозреваемый по заданию сотрудника украинских спецслужб искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что с февраля по март 2023 года он привлёк к диверсиям «ряд лиц, проживающих в 15 регионах России». Было установлено более 15 случаев поджогов, которые организовал фигурант.
Правоохранительные органы предотвратили пять таких случаев и задержали десять исполнителей.
«Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», — заявили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали местного жителя по делу о госизмене в пользу Украины.
Мужчина обвиняется в финансировании украинской армии.