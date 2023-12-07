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ФСБ: в Калининградской области задержан организатор диверсий в 15 регионах

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В Калининградской области задержан организатор диверсий в 15 регионах России.
ФСБ: в Калининградской области задержан организатор диверсий в 15 регионах
  • РИА Новости

Об этом заявили в Федеральной службе безопасности. 

Как уточняется, мужчина 2002 года рождения задержан по статьям о содействии в диверсионной деятельности и госизмене.

По информации ФСБ, подозреваемый по заданию сотрудника украинских спецслужб искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что с февраля по март 2023 года он привлёк к диверсиям «ряд лиц, проживающих в 15 регионах России». Было установлено более 15 случаев поджогов, которые организовал фигурант.

Правоохранительные органы предотвратили пять таких случаев и задержали десять исполнителей. 

«Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», — заявили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали местного жителя по делу о госизмене в пользу Украины.

Мужчина обвиняется в финансировании украинской армии. 

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