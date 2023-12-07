ФСБ: жителя Тюменской области задержали по делу о госизмене в пользу Украины

В пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области заявили о задержании местного жителя по делу о госизмене в пользу Украины. Он обвиняется в финансировании ВСУ.

«Сотрудниками УФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК России) в отношении жителя Тюменской области», — указали в российской спецслужбе.

Уточняется, что обвиняемый в госизмене «целенаправленно перевёл деньги» украинским военным. Как отметили в ведомстве, сотрудники ФСБ провели его задержание на улице.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Кемерове мужчину, пытавшегося отправиться на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии.