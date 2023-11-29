В Кемерове ФСБ задержала мужчину, пытавшегося уехать на Украину воевать за ВСУ

ФСБ России задержала в Кемерове мужчину, который пытался выехать на Украину воевать на стороне украинской армии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что задержанный установил контакт с неустановленным координатором на Украине через интернет-мессенджер и изъявил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против ВС России.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала члена украинского «Легиона «Свобода России»*, который готовил серию терактов в Казани.

27 ноября жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене за склонение участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.