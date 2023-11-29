В Кемерове ФСБ задержала мужчину, пытавшегося уехать на Украину воевать за ВСУ
В аэропорту Кемерова задержали собравшегося воевать на стороне ВСУ мужчину
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что задержанный установил контакт с неустановленным координатором на Украине через интернет-мессенджер и изъявил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против ВС России.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Федеральная служба безопасности России задержала члена украинского «Легиона «Свобода России»*, который готовил серию терактов в Казани.
27 ноября жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене за склонение участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.