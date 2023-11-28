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RT: ФСБ задержала члена украинского «Легиона «Свобода России»

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Федеральная служба безопасности России задержала члена украинского «Легиона «Свобода России»*, который готовил серию терактов в Казани.
RT: ФСБ задержала члена украинского «Легиона «Свобода России»
  • РИА Новости

Об этом сообщил источник RT.

Задержанный 30-летний мужчина был ранее судим за разжигание ненависти и вражды.

В его квартире были найдены квадрокоптер, система сброса для него, таймер для детонатора и телефоны.

В лесополосе рядом с полигоном Казанского высшего танкового командного училища обнаружили схрон, в котором были в том числе бутылки с зажигательной смесью.

Мужчина также изготовил самодельное взрывное устройство.

Возбуждены уголовные дела.

В сентябре жителю Барнаула, который отравил воду военнослужащим, предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт.

Также в ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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