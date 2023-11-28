RT: ФСБ задержала члена украинского «Легиона «Свобода России»
- РИА Новости
Об этом сообщил источник RT.
Задержанный 30-летний мужчина был ранее судим за разжигание ненависти и вражды.
В его квартире были найдены квадрокоптер, система сброса для него, таймер для детонатора и телефоны.
В лесополосе рядом с полигоном Казанского высшего танкового командного училища обнаружили схрон, в котором были в том числе бутылки с зажигательной смесью.
Мужчина также изготовил самодельное взрывное устройство.
Возбуждены уголовные дела.
В сентябре жителю Барнаула, который отравил воду военнослужащим, предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт.
Также в ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.