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В Ростовской области задержали двух украинских агентов при подготовке к поджогу

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В ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые по заданию представителей запрещённой в нашей стране террористической организаций «Легион «Свобода России» (ЛСР) готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками спецслужбы были изъяты четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещенную организацию.

Против задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее российские силовики пресекли деятельность организованной группы, нелегально поставлявшей в Европу запчасти для боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ. 

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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