«Изъято более 100 изделий»: в ФСБ заявили о задержании контрабандистов, поставлявших авиазапчасти для нужд ВСУ

Российские силовики пресекли деятельность организованной группы, нелегально поставлявшей в Европу запчасти для боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ. По данным ФСБ, в группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии. У задержанных изъяли более 100 изделий для авиационной техники боевого применения. Также получены документальные материалы об участии группы в восстановлении и ремонте комплектующих к украинским боевым самолётам и вертолётам.

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом продукции военного назначения и контрабандными поставками в Европу запчастей для военной авиационной техники, в том числе для нужд ВСУ.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, в преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии.

По данным органов безопасности, злоумышленники на постоянной основе приобретали в РФ и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов для последующего незаконного экспорта «в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооружённых сил Украины».

«Сотрудниками ФСБ изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс. Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолётам и вертолётам», — заявили в ЦОС ФСБ.

По факту этих событий возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда военной техники, совершённая организованной группой). Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу всех фигурантов дела.

ФСБ задержала вывозивших компоненты для авиации ВСУ в Европу

Задержания по делам о госизмене

В четверг, 7 сентября, о ещё двух задержаниях сообщили в региональных управлениях ведомства. Так, пресс-служба УФСБ России по Белгородской области заявила о задержании жителя Татарстана, намеревавшегося выехать на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ.

По данным следствия, житель Альметьевска 1994 года рождения решил участвовать в военных действиях в составе вооружённого формирования «Легион «Свобода России»*, входящего в состав ВСУ, однако силовики задержали его в Белгородском районе.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Кроме того, УФСБ России по Хабаровскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела о госизмене за переводы денежных средств ВСУ. По данным силовиков, задержанный хабаровчанин направлял деньги одному из формирований украинских войск для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

По информации ФСБ, мужчина намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против Вооружённых сил России и «совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона».

Накануне в ФСБ сообщили о задержании 23-летнего мужчины, который собирал сведения об одном из военных объектов ВС России на территории Краснодарского края. Как уточнили в ведомстве, задержанный вёл переписку с человеком, использовавшим украинский номер и называвшим себя представителем военных формирований Украины.

Отмечалось, что данные, полученные от россиянина украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для ударов по местам дислокации российских военных.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.