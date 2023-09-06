«Прекращена деятельность 84 мастерских»: в ФСБ заявили о пресечении деятельности 217 подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 российских регионах. В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводившихся в июне — июле, из незаконного оборота было изъято 757 единиц огнестрельного оружия, а также большое количество боеприпасов и взрывчатки.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД и Росгвардией провели крупную операцию против подпольных оружейников, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и к их сбыту. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пресечена незаконная деятельность 217 человек в 53 регионах РФ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в июне — июле этого года.

Уточняется, что операция прошла в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, в республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, в Удмуртии и Чувашии, в ЛНР и ДНР, а также в ряде краёв и областей.

«В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 22 пулемёта, 93 автомата, 58 пистолетов-пулемётов, 251 винтовка, карабин и ружьё, 326 пистолетов и револьверов, семь гранатомётов, а также 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра», — заявили в ведомстве.

Также были изъяты 210 гранат, 75 электродетонаторов и запалов, более 87 кг взрывчатых веществ, свыше 70 тыс. патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию.

Как сообщили в ФСБ, в результате проведённой операции прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Подчёркивается, что работа по выявлению и пресечению деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается.

В этом году ФСБ уже сообщала о пресечении противоправной деятельности подпольных оружейников. В середине мая в ведомстве заявили, что силовики выявили в 44 регионах страны 165 человек, причастных к торговле оружием.

В результате этой работы из незаконного оборота было изъято 399 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пулемёта, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулемётов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов, а также ПЗРК «Игла», ПТУР «Фагот», две ракеты ПТРК «Конкурс», 19 гранатомётов и огнемётов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, более 59 кг взрывчатки и свыше 71 тыс. различных патронов.

Также по теме «Изъято 399 единиц огнестрельного оружия»: ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах России Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли в 44 регионах России противоправную деятельность 165 подпольных оружейников. Они причастны к...

До этого о работе по противодействию подпольным оружейникам в ФСБ сообщали в марте. Силовики в 34 субъектах РФ пресекли незаконную деятельность 59 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и к их сбыту. Тогда из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Задержание сборщика данных о ВС РФ

Кроме того, 6 сентября в Управлении ФСБ России по Ростовской области рассказали о задержании 23-летнего мужчины, собиравшего информацию о дислокации подразделений вооружённых сил на Кубани.

По данным силовиков, злоумышленник передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из объектов на территории Краснодарского края.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по этому объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских вооружённых сил и техники», — приводит РИА Новости сообщение регионального УФСБ.

Как уточнили в ведомстве, мужчина вёл переписку с человеком, который использовал украинский абонентский номер и назвался представителем военных формирований Украины. Задержанный в ходе общения с ним выражал поддержку Киеву и антироссийской деятельности.

У него изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями Украины. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.