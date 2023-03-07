Российские правоохранительные органы пресекли деятельность 59 жителей 34 субъектов, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту. По данным ФСБ, прекращена работа 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 118 единиц огнестрельного оружия.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении работы 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в ряде российских регионов.

«ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщает ЦОС ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились по адресам проживания нелегальных оружейников в Карачаево-Черкесской Республике, Донецкой Народной Республике, а также республиках Дагестан, Крым, Коми, Северная Осетия — Алания и Хакасия.

Кроме того, правоохранительные органы работали в Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской и Томской областях.

Из незаконного оборота изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых два пулемёта («Корд» и РПД), 14 автоматов (АК-12, АК-103, АК-74 и другие), три пистолета-пулемёта («Кедр», ППС), 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, «Вепрь», СКС, Mauser и другие), 65 пистолетов и револьверов (АПС, наган, ПМ, ПСМ, ТТ, Beretta, Colt и другие) и два подствольных гранатомёта ГП-25.

Более 20 мастерских: в ФСБ заявили о пресечении деятельности подпольных оружейников в 34 регионах России

Кроме того, также обнаружены и изъяты 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната (РГД-5, РГД-33, Ф-1), 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ, свыше 13 тыс. патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.

В результате работы правоохранительных органов прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

ФСБ систематически сообщает о результатах работы по борьбе с нелегальными структурами такого характера. В конце января в ведомстве также сообщили о пресечении деятельности 93 подпольных оружейников в 38 регионах России. В процессе этой работы сотрудники службы во взаимодействии с МВД и Росгвардией изъяли более 250 единиц оружия.

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В ноябре 2022 года стало известно о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны, у них изъяты 304 единицы огнестрельного оружия, 51 ручная граната и более 18 кг взрывчатых веществ.

В октябре того же года сообщалось об изъятии 353 единиц оружия в ходе масштабного рейда против подпольных оружейников, который ФСБ провела в 45 регионах России. В результате пресечена деятельность 123 жителей, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданского оружия.

В сентябре в ФСБ сообщили о задержании в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников, у которых изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Наряду с этим об операции против подпольных оружейников в ФСБ сообщили в конце июня. Речь шла о пресечении деятельности подпольных оружейных мастерских в 38 российских субъектах, в которых 116 занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия.

Депортация иностранца, который планировал воевать за ВСУ

Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области сообщила, что мотострелок-иностранец планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских военных.

«Получены достоверные данные о намерениях иностранного гражданина, временно проживающего в Московском регионе, выехать на территорию Украины и принять участие в вооружённом конфликте на стороне ВСУ против Вооружённых сил Российской Федерации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Речь идёт о мужчине, ранее проходившем срочную службу в мотострелковой бригаде армии одной из среднеазиатских республик. Сообщается, что он планировал выехать на Украину и принять участие в боевых действиях против ВС РФ за вознаграждение, которое ему обещал неизвестный в интернете.

Отмечается, что иностранцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности РФ и создающих условия для совершения преступления. Наряду с этим принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ.