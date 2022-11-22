ФСБ сообщила о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе России

ФСБ России сообщила о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе страны, у них изъято более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в центре общественных связей службы.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в заявлении.

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли 304 единицы огнестрельного оружия, 51 ручную гранату и более 18 кг взрывчатых веществ.

В октябре сотрудники ФСБ изъяли 353 единицы оружия в ходе масштабного рейда против подпольных оружейников в 45 регионах России.