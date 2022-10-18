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ФСБ сообщила об изъятии 353 единиц оружия у подпольных оружейников в 45 регионах России

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Сотрудники ФСБ изъяли 353 единицы оружия в ходе масштабного рейда против подпольных оружейников в 45 регионах России.
ФСБ сообщила об изъятии 353 единиц оружия у подпольных оружейников в 45 регионах России
  • РИА Новости

«Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что было изъято огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства.

7 сентября в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД задержали в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников.

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