ФСБ сообщила об изъятии 353 единиц оружия у подпольных оружейников в 45 регионах России

Сотрудники ФСБ изъяли 353 единицы оружия в ходе масштабного рейда против подпольных оружейников в 45 регионах России.

«Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что было изъято огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства.

7 сентября в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД задержали в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников.