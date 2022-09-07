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В ФСБ заявили о задержании более 90 подпольных оружейников в 40 российских регионах

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД задержали в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников.
В ФСБ заявили о задержании более 90 подпольных оружейников в 40 российских регионах
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 40 субъектах страны пресечена преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что из незаконного оборота было изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В частности, у подпольных оружейников среди самого разного оружия были найдены 28 гранатомётов, три огнемёта, а также пусковая установка с противотанковыми ракетами.

Уточняется, что вместе с оружием были изъято 41 кг взрывчатых веществ, более 46 тыс. патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

В июне сообщалось, что ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 российских субъектах.

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