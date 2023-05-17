«Изъято 399 единиц огнестрельного оружия»: ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли в 44 регионах России противоправную деятельность 165 подпольных оружейников. Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В ходе оперативных мероприятий были изъяты 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, гранатомёты, огнемёты, противопехотные мины, ручные гранаты, артиллерийские снаряды и десятки тысяч патронов различного калибра.

Российские силовики выявили в 44 регионах РФ 165 подпольных оружейников, изъяв у них почти 400 единиц оружия. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Масштабные мероприятия охватили субъекты из всех федеральных округов РФ, в частности прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Севастополе, ДНР, Забайкальском крае, Челябинский области, Якутии, Хабаровском крае, Северной Осетии и Самарской области. Отмечается, что по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Речь идёт о трёх пулемётах, 46 автоматах, 36 пистолетах-пулемётах, 107 винтовках, карабинах и ружьях, 207 пистолетах и револьверах.

Также конфискованы ПЗРК «Игла», ПТУР «Фагот», две ракеты ПТРК «Конкурс», 19 гранатомётов и огнемётов, пять противопехотных мин, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей различных модификаций, более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тыс. патронов различного калибра, 517 основных частей к огнестрельному оружию.

Вдобавок прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Российские спецслужбы пресекли работу подпольных оружейных мастерских в 44 регионах

В начале марта ФСБ сообщила о пресечении работы 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Тогда в 34 субъектах РФ были задержаны 59 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Было изъято 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых два пулемёта, 14 автоматов, 28 винтовок, карабинов и ружей, а также другие образцы, 17 артиллерийских снарядов и мин, более 20 ручных гранат, 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ, свыше 13 тыс. патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.

Противодействие террористической деятельности Украины

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку Украины, которая по заданию иностранных спецслужб передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций Вооружённых сил РФ.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ей грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

12 мая силовики задержали 34-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене. По данным ведомства, злоумышленник переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в зоны проведения СВО. В результате переданная информация была использована противником для нанесения ракетных ударов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит пожизненное заключение.

11 мая сотрудниками ФСБ была предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области. Представители украинских спецслужб угрожали жене чиновника физической расправой, пытались принудить его к передаче закрытой информации.