Суд в Ростове приговорил планировавшего теракт в Ставрополе к 12 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника ИГ* Рамина Нурмагомедова, планировавшего совершить теракт в Ставрополе.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, Нурмагомедов планировал совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.