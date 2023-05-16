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Суд в Ростове приговорил планировавшего теракт в Ставрополе к 12 годам колонии

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника ИГ* Рамина Нурмагомедова, планировавшего совершить теракт в Ставрополе.
Суд в Ростове приговорил планировавшего теракт в Ставрополе к 12 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, Нурмагомедов планировал совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в Ставрополе.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости

Ранее в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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