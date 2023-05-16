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Деятельность восьми ДРГ с 2022 года пресечена в Свердловской и Тюменской областях

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C 2022 года сотрудники ФСБ пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях, сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.
Деятельность восьми ДРГ с 2022 года пресечена в Свердловской и Тюменской областях
  • РИА Новости

«Свердловское управление ФСБ России совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей», — приводит ТАСС слова Казанцевой в эфире телеканала «Россия 1-Урал».

Она отметила, что в общей сложности были задержаны 20 человек, расследуется 13 уголовных дел.

Ранее сотрудники спецслужб задержали трёх членов ДРГ, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.

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