Деятельность восьми ДРГ с 2022 года пресечена в Свердловской и Тюменской областях

C 2022 года сотрудники ФСБ пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях, сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

«Свердловское управление ФСБ России совместно с органами безопасности Уральского федерального округа и УФСБ по Центральному военному округу пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, члены которых планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей», — приводит ТАСС слова Казанцевой в эфире телеканала «Россия 1-Урал».

Она отметила, что в общей сложности были задержаны 20 человек, расследуется 13 уголовных дел.

Ранее сотрудники спецслужб задержали трёх членов ДРГ, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.