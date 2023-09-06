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ФСБ выявила в 53 регионах России 217 подпольных оружейников

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы во взаимодействии с МВД и Росгвардией выявили в 53 российских регионах 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия.
ФСБ выявила в 53 регионах России 217 подпольных оружейников
  • РИА Новости

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены в июне — июле.

«В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — пояснили в ФСБ.

Уточняется, что среди изъятого оружия было, в частности, 22 пулемёта и 93 автомата, а также семь гранатомётов, 704 артиллерийских снаряда и мины, 210 гранат.

«Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

В мае ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах России.

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