ФСБ выявила в 53 регионах России 217 подпольных оружейников
- РИА Новости
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены в июне — июле.
«В результате из незаконного оборота изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — пояснили в ФСБ.
Уточняется, что среди изъятого оружия было, в частности, 22 пулемёта и 93 автомата, а также семь гранатомётов, 704 артиллерийских снаряда и мины, 210 гранат.
«Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — уточнили в ведомстве.
В мае ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах России.