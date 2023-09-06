УФСБ: житель Ростовской области задержан за передачу на Украину военных данных

Силовики задержали жителя Ростовской области, передавшего на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту», — отметили в ведомстве.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по статье «Государственная измена».

Отмечается, что подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре задержали намеревавшегося воевать в рядах ВСУ гражданина России.