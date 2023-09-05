«При попытке выезда на Украину»: в Краснодаре задержали намеревавшегося воевать в рядах ВСУ гражданина РФ

Житель Краснодарского края намеревался участвовать в боевых действиях против ВС РФ. Для этого он вступил в контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев. В ФСБ пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, задержав его при попытке выезда на Украину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме перехода на сторону противника».

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации.

Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину», — сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 («Государственная измена в форме перехода на сторону противника») УК России.

Задержание жителя Краснодарского края, подозреваемого в государственной измене

Ранее Курский областной суд признал 44-летнего жителя Железногорска Сергея Коршакова виновным в совершении преступлений по четырём статьям и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием трёх первых лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима. Мужчина обвинялся в приготовлении к диверсии, в госизмене и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Также накануне в Херсонской области был задержан гражданин России, житель Геническа, который в 2014 году добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана»*. В ФСБ напомнили, что целями участников этого террористического формирования является нарушение целостности РФ и борьба, в том числе вооружённая, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

Задержанный вербовал в организацию новых членов для участия в противоправной деятельности и финансировал создание базы в Херсонской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также по теме ФСБ задержала изготовителя бомб для терактов в Запорожской области Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Херсонской области украинца, который изготавливал бомбы для терактов в Запорожской области....

Кроме того, в Херсонской области был задержан украинец, собиравший СВУ для диверсионно-террористической группы, действовавшей по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые использовались для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и администрации Запорожской области. В его доме силовики обнаружили и изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и иные компоненты СВУ.

Вечером 4 сентября в приграничных районах Брянской области была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы, брошенные диверсантами. Некоторые типы оружия были иностранного производства.

Добавим, что 31 августа в Брянской области ФСБ России были ликвидированы двое членов украинской ДРГ, которая планировала серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Ещё пятеро украинских боевиков были задержаны, трое из них получили ранения. Как указывали в ФСБ, каждый диверсант имел «внушительный багаж различных средств поражения», в том числе автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также приборы ночного видения.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.