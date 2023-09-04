Жителя Курской области приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену

Суд приговорил жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, госизмене и приготовлении диверсии организованной группой.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний... назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Курской области.

Ранее уроженец Мордовии Михаил Глухов, который планировал уехать на Украину для участия в боях в составе «Легиона «Свобода России»*, получил восемь лет колонии строгого режима за попытку госизмены.

21 июля ФСБ России задержала в Белгородской области мужчину, который планировал купить взрывчатые вещества и взрывные устройства.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.