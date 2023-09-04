Узнать больше

Жителя Курской области приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену

Короткая ссылка
Суд приговорил жителя Железногорска к 20 годам лишения свободы по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, госизмене и приготовлении диверсии организованной группой.
Жителя Курской области приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену
  • РИА Новости

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний... назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Курской области.

Ранее уроженец Мордовии Михаил Глухов, который планировал уехать на Украину для участия в боях в составе «Легиона «Свобода России»*, получил восемь лет колонии строгого режима за попытку госизмены.

21 июля ФСБ России задержала в Белгородской области мужчину, который планировал купить взрывчатые вещества и взрывные устройства.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить