Жителя Курской области приговорили к 20 годам тюрьмы за госизмену
- РИА Новости
«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний... назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Курской области.
Ранее уроженец Мордовии Михаил Глухов, который планировал уехать на Украину для участия в боях в составе «Легиона «Свобода России»*, получил восемь лет колонии строгого режима за попытку госизмены.
21 июля ФСБ России задержала в Белгородской области мужчину, который планировал купить взрывчатые вещества и взрывные устройства.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.