Уроженца Мордовии приговорили к тюремному сроку за попытку присоединиться к ВСУ
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Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — говорится в заявлении.
Утверждается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Как отмечается, Глухов неоднократно делился со случайными знакомыми своими планами участия в военных действиях против Российской Федерации.
21 июля ФСБ России задержала в Белгородской области мужчину, который планировал купить взрывчатые вещества и взрывные устройства.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.