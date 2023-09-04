В Запорожской области задержали изготовителя взрывчатки для украинской ДРГ

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел задержали в Запорожской области мужчину, изготавливающего взрывчатку для украинской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что задержанный — гражданин Украины 1968 года рождения — собирал самодельные взрывные устройства для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории региона по заданию украинской разведки.

Как было установлено, мужчина передал исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации Запорожской области.

Как уточняется, ранее участников преступной группы задержали. В отношении них возбудили дело по ст. 205 УК России (теракт).

В августе в Запорожской области задержали гражданина Украины, готовившего теракт в отношении сотрудника администрации региона с применением самодельного взрывного устройства.