Узнать больше

В Запорожской области задержали готовившего теракт гражданина Украины

Короткая ссылка
В Запорожской области сотрудники УФСБ России по региону совместно с сотрудниками МВД России задержали гражданина Украины, который готовил теракт в отношении сотрудника администрации региона с применением самодельного взрывного устройства.
В Запорожской области задержали готовившего теракт гражданина Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает управление спецслужбы.

«Задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — уточняется в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы пособников ВСУ в Херсонской области.

Также сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить