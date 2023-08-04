В Запорожской области задержали готовившего теракт гражданина Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает управление спецслужбы.
«Задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — уточняется в сообщении.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы пособников ВСУ в Херсонской области.
Также сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.