В Запорожской области задержали готовившего теракт гражданина Украины

В Запорожской области сотрудники УФСБ России по региону совместно с сотрудниками МВД России задержали гражданина Украины, который готовил теракт в отношении сотрудника администрации региона с применением самодельного взрывного устройства.

РИА Новости