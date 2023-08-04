ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы пособников ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области пресечена деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения о военной инфраструктуре российской армии в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Отмечается, что сотрудники силовых ведомств установили двоих граждан Украины, проживавших на территории Херсонской области.

«(Они. — RT) по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области», — говорится в заявлении.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.