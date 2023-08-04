Узнать больше

ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы пособников ВСУ в Херсонской области

Короткая ссылка
В Херсонской области пресечена деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения о военной инфраструктуре российской армии в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы пособников ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Отмечается, что сотрудники силовых ведомств установили двоих граждан Украины, проживавших на территории Херсонской области.

«(Они. — RT) по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области», — говорится в заявлении.

Ранее сотрудники российских спецслужб задержали жителя Тамбовской области, который намеревался выехать через Турцию на Украину, чтобы воевать за ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить