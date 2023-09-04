В Херсонской области задержан член группировки, участвовавшей в блокаде Крыма
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
Сообщается, что житель Геническа в 2014 году добровольно присоединился к «Крымско-татарскому батальону имени Номана Челебиджихана»*. Её целями являлись продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны Украины, а также борьба за возвращение полуострова в состав страны.
28 августа сотрудники ФСБ России задержали несколько жителей региона, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты перед выборами.
* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.