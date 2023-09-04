В Херсонской области задержан член группировки, участвовавшей в блокаде Крыма

ФСБ России задержала на территории Херсонской области члена украинского националистического батальона, который возглавлял ячейку экстремистской организации, устраивавшей блокаду Крыма.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Сообщается, что житель Геническа в 2014 году добровольно присоединился к «Крымско-татарскому батальону имени Номана Челебиджихана»*. Её целями являлись продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны Украины, а также борьба за возвращение полуострова в состав страны.

28 августа сотрудники ФСБ России задержали несколько жителей региона, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты перед выборами.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 01.06.2022.