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Сотрудники ФСБ России задержали пособников СБУ в Запорожской области

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В Запорожской области задержаны несколько жителей, которые сотрудничали с СБУ и планировали теракты перед выборами в регионе.
Сотрудники ФСБ России задержали пособников СБУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по области.

Утверждается, что завербованные планировали совершить взрывы в местах плотного скопления людей.

«Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в законодательное собрание Запорожской области», — сообщило агентство.

Исполнители привлекались к работе с СБУ путём шантажа и угроз, а также получали задания отследить передвижение военной техники, узнать адреса проживания местных властей и на каких машинах они передвигаются.

7 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили проведение теракта на детской площадке в Новой Каховке  Херсонской области.

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