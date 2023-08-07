ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке
Об этом сообщает ТАСС.
«На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», — сообщили в спецслужбе.
Уточняется, что взрывчатка была деактивирована с использованием робототехнического сапёрного комплекса.
В настоящий момент специалисты ведут расследование и ищут причастных к происшествию лиц.
Ранее украинские военные открыли огонь по кафе в центре Новой Каховки, в результате чего был ранен мирный житель.