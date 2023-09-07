ФСБ задержала вывозивших компоненты для военной авиации ВСУ в Европу
«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники», — говорится в заявлении.
Отмечается, что всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным ФСБ, контрабандисты покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов, затем продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.
Сотрудниками российского ведомства были изъяты более 100 изделий для боевой авиации, $117 тыс. и €59 тыс.
«Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолётам и вертолётам», — отмечает спецслужба.
Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.