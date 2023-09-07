ФСБ задержала вывозивших компоненты для военной авиации ВСУ в Европу

В ЦОС ФСБ заявили, что спецслужба выявила и задержала группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ.

«Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники», — говорится в заявлении.

Отмечается, что всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, контрабандисты покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов, затем продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ.

Сотрудниками российского ведомства были изъяты более 100 изделий для боевой авиации, $117 тыс. и €59 тыс.

«Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолётам и вертолётам», — отмечает спецслужба.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.