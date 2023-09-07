ФСБ нашла в Докучаевске тайник украинской ДРГ с автоматами и гранатомётами
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Оружие было найдено в результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ России по Восточному военному округу.
Тайник нашли на окраине города. В нём находилось 39 автоматов АК-74М, снайперская винтовка Драгунова, крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый, пулемёт Калашникова, два реактивных пехотных огнемёта «Шмель», два гранатомёта РПГ-7В и 12 осколочно-фугасных снарядов 30 мм, а также патроны.
Тайник был организован одним из диверсионных подразделений ВСУ, он предназначался для совершения терактов в преддверии единого дня голосования на территории ДНР, отметили в ФСБ.