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ФСБ нашла в Докучаевске тайник украинской ДРГ с автоматами и гранатомётами

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Сотрудники ФСБ нашли в Докучаевске (ДНР) тайник с оружием и боеприпасами, всего изъято 46 единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.
ФСБ нашла в Докучаевске тайник украинской ДРГ с автоматами и гранатомётами
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Оружие было найдено в результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ России по Восточному военному округу.

Тайник нашли на окраине города. В нём находилось 39 автоматов АК-74М, снайперская винтовка Драгунова, крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый, пулемёт Калашникова, два реактивных пехотных огнемёта «Шмель», два гранатомёта РПГ-7В и 12 осколочно-фугасных снарядов 30 мм, а также патроны.

Тайник был организован одним из диверсионных подразделений ВСУ, он предназначался для совершения терактов в преддверии единого дня голосования на территории ДНР, отметили в ФСБ.

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