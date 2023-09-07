Против жителя Хабаровска завели дело о госизмене за переводы денег ВСУ

В ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против жителя Хабаровска за переводы денег ВСУ.

Об этом говорится в региональном отделении спецслужбы.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что мужчина намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против России и совершать подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.