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Против жителя Хабаровска завели дело о госизмене за переводы денег ВСУ

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В ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против жителя Хабаровска за переводы денег ВСУ.
Против жителя Хабаровска завели дело о госизмене за переводы денег ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в региональном отделении спецслужбы.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что мужчина намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против России и совершать подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего мужчину, собиравшего данные о дислокации подразделений ВС России на Кубани.

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