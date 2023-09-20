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ФСБ: отравившего воду военнослужащим жителя Барнаула обвинили в госизмене

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Жителю Барнаула, который отравил воду военнослужащим, предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт.
ФСБ: отравившего воду военнослужащим жителя Барнаула обвинили в госизмене
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю.

Как говорится в сообщении, гражданин России 1981 года рождения через соцсети вышел на украинских граждан и стал выражать готовность поддержки ВСУ.

В качестве доказательства он отравил воду для мобилизованных военнослужащих, снял этот процесс на видео и направил его представителям Украины, которые занимаются вербовкой граждан России для организации терактов.

Уточняется, что военнослужащие не успели выпить отравленную воду.

Мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 сентября в ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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