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Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Самары по подозрению в госизмене

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Жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене за склонение участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Самары по подозрению в госизмене
  • РИА Новости

«В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб... В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена», — говорится в сообщении ФСБ России.

Согласно имеющимся данным, россиянка склоняла участвующих в СВО российских военнослужащих перейти на сторону ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии по подозрению в госизмене. По версии следствия, он отправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике российского производства и получал за это деньги от украинских спецслужб.

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