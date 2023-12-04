RT в Telegram
Подпишись

В ФСБ сообщили о задержании в ЛНР украинского шпиона

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ России пресекли в ЛНР деятельность украинского шпиона, который собирал данные о местах дислокации российской армии.
В ФСБ сообщили о задержании в ЛНР украинского шпиона
  • РИА Новости

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что задержанный оказывал содействие ВСУ и собирал информацию о местах дислокации военных и техники ВС России.

Ранее пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанный в Рязанской области мужчина по делу о подрыве железнодорожных путей также подозревается в организации атаки четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром Дягилево.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить