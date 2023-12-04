В ФСБ сообщили о задержании в ЛНР украинского шпиона
- РИА Новости
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что задержанный оказывал содействие ВСУ и собирал информацию о местах дислокации военных и техники ВС России.
Ранее пресс-служба ФСБ России сообщила, что задержанный в Рязанской области мужчина по делу о подрыве железнодорожных путей также подозревается в организации атаки четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром Дягилево.