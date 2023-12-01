«Прошёл диверсионную подготовку в Латвии»: задержан подозреваемый в совершении двух терактов в Рязанской области

Силовики задержали подозреваемого в совершении двух диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры Рязанской области. По данным СК, речь идёт о мужчине 1988 года рождения, имеющем гражданство РФ и Италии. Задержанный был завербован сотрудником ГУР Минобороны Украины в феврале, после чего прошёл диверсионную подготовку в Латвии при участии местных спецслужб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Как выяснил RT, злоумышленник оказался сторонником Навального*.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданство России и Италии, который причастен к совершению диверсионно-террористических актов на объектах военной и транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщают пресс-служба Следственного комитета и ЦОС ФСБ.

Злоумышленник был задержан благодаря грамотно спланированной работе следователей Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России во взаимодействии с ФСБ, МВД России и Росгвардией.

«В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошёл диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 году вернулся в Рязань», — отметили в СК.

По данным ФСБ, у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчёты о совершённых им преступлениях. Также проводится проверка его причастности к совершению иных терактов и диверсий на территории РФ по заданию украинских спецслужб.

Россиянин подозревается в том, что 20 июля по заданию куратора из ГУР МО Украины изготовил взрывные устройства, которыми оснастил четыре квадрокоптера, и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево. Позднее в целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов он совершил ещё один диверсионно-террористический акт: 11 ноября произвёл подрыв посредством СВУ железнодорожного полотна в Рязанской области, в результате чего с путей сошли 19 вагонов, 15 из которых получили повреждения.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как выяснил RT, задержанный является сторонником Навального*. По данным СМИ, его зовут Руслан С.

Источник RT, который был с ним недолго знаком, отметил, что мужчина увлекался политикой, ходил в камуфляже, часто жил в лесах и путешествовал автостопом.

Пресечение преступной деятельности киевского режима

Накануне по подозрению в шпионаже был задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма. Мужчина отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Также по теме «Отслеживал передвижения подразделений Росгвардии»: в Крыму задержали агента спецслужб Украины Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, мужчина стал агентом украинских спецслужб,...

29 ноября в Псковской области за попытку шпионажа в пользу Латвии был задержан уроженец города Печоры. Он должен был передавать посольству Латвии сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России в Псковской области.

В тот же день стало известно, что в Москве и Воронеже были предотвращены теракты.

По данным СК, в столице был задержан мужчина 1983 года рождения, который планировал совершить теракт на железнодорожной станции, подорвав посредством самодельного взрывного устройства цистерну. Соответствующее задание он получил от неустановленного соучастника.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства».

В Воронеже задержали гражданина России 1986 года рождения, завербованного боевиками одной из украинских террористических организаций. Он по их указанию должен был устроить взрыв на территории городского военного комиссариата, после чего выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств».

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.