СК: задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области
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«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге... Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», — сказали в ведомстве.
Как указала пресс-служба СК, на допросе задержанный сознался в том, что был завербован военной разведкой Украины.
Он также указал, что после вербовки прошёл диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года он вернулся в Рязань.
В рамках обысков у подрывника нашли не только компоненты для изготовления СВО, но и фото- и видеоотчеты о совершённых им преступлениях.
11 ноября в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.
В регионе организовали доследственную проверку инцидента.
Как сообщил источник RT, на месте был слышен громкий взрыв.