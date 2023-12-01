СК: задержан подозреваемый в подрыве ж/д в Рязанской области

В Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге... Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», — сказали в ведомстве.

Как указала пресс-служба СК, на допросе задержанный сознался в том, что был завербован военной разведкой Украины.

Он также указал, что после вербовки прошёл диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года он вернулся в Рязань.

В рамках обысков у подрывника нашли не только компоненты для изготовления СВО, но и фото- и видеоотчеты о совершённых им преступлениях.

11 ноября в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.

В регионе организовали доследственную проверку инцидента.

Как сообщил источник RT, на месте был слышен громкий взрыв.