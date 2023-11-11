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В Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда

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В Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок Пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал помощник машиниста.

Угрозы экологии нет.

В МЖД добавили, что сход вагонов не повлияет на движение пассажирских поездов.

Ранее в Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком.

В конце сентября локомотив грузового поезда сошёл с рельсов в Бурятии.

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