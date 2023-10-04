В Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
- РИА Новости
«Авария произошла сегодня около 20:00 на 1-ом км автодороги Благовещенск — Ильино-Поляна», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с тепловозом.
В результате водитель был госпитализирован с травмами.
2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.
Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.
По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.