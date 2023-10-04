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В Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком

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Шесть вагонов поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкирии, один человек пострадал, сообщает МВД по региону.
В Башкирии вагоны поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком
  • РИА Новости

«Авария произошла сегодня около 20:00 на 1-ом км автодороги Благовещенск — Ильино-Поляна», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с тепловозом.

В результате водитель был госпитализирован с травмами.

2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.

Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.

По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.

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