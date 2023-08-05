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Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии

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Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдавии, говорится в сообщении «Железной дороги Молдовы».

«В 16:02 на железнодорожном секторе Culma — Cead îr-Lunga произошло ДТП, в котором шесть вагонов, гружёных зерном, сорвались и сошли с рельсов с дороги», — следует из заявления компании в Facebook*.

По предварительным данным, авария произошла из-за чрезвычайно высоких температур — сварные пути утратили прочность. 

Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.

2 июня сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.

Это стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.

По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.

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