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Hindustan Times: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

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Не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша.

Информация об этом появилась в газете Hindustan Times.

«Больницы в Баласоре переполнены пациентами. Опознание тел ещё продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние порядка сотни госпитализированных оценивается как критическое.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе в Индии.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.

2 мая сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.

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