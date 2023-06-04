Hindustan Times: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300
Информация об этом появилась в газете Hindustan Times.
«Больницы в Баласоре переполнены пациентами. Опознание тел ещё продолжается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние порядка сотни госпитализированных оценивается как критическое.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе в Индии.
Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.
2 мая сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.