Премьер Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе в Индии
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Об этом он заявил, посетив место катастрофы и больницу, где лечатся пострадавшие. Выступление премьера транслировали местные телеканалы.
«Это прискорбный инцидент. У меня нет слов, чтобы выразить свою скорбь. Правительство сделает всё, чтобы помочь пострадавшим... Все, кого признают виновным, будут строго наказаны», — цитирует его ТАСС.
Также Моди добавил, что в настоящий момент специалисты делают всё возможное для возобновления движения.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.
По последним данным, число погибших в результате аварии с участием пассажирского и товарного поездов на востоке Индии достигло 288.
Информации о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет.