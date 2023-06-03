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Премьер Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе в Индии

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что соответствующие органы проведут тщательное расследование причин железнодорожной катастрофы в восточном штате Одиша и по его итогу все виновные будут строго наказаны.
Премьер Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе в Индии
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил, посетив место катастрофы и больницу, где лечатся пострадавшие. Выступление премьера транслировали местные телеканалы.

«Это прискорбный инцидент. У меня нет слов, чтобы выразить свою скорбь. Правительство сделает всё, чтобы помочь пострадавшим... Все, кого признают виновным, будут строго наказаны», — цитирует его ТАСС.

Также Моди добавил, что в настоящий момент специалисты делают всё возможное для возобновления движения.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.

По последним данным, число погибших в результате аварии с участием пассажирского и товарного поездов на востоке Индии достигло 288.

Информации о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет.

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