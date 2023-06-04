Железнодорожная катастрофа в Индии стала третьей по числу жертв в истории страны

Столкновение трёх поездов на востоке Индии стало третьей по числу жертв катастрофой в истории государства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные разных индийских СМИ, самой масштабной в Индии стала трагедия 6 июня 1981 года, когда пассажирский поезд в штате Бихар упал в воду. Тогда погибли порядка 750 человек.

На втором месте — столкновение двух пассажирских поездов в 1995 году, когда погибли 358 человек.

По данным газеты Hindustan Times, в результате аварии в индийском штате Одиша не менее 294 человек погибли, более 1 тыс. пострадали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал наказать всех виновных в железнодорожной катастрофе в Индии.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Моди в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе.