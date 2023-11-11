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В Рязанской области организовали доследственную проверку схода 19 вагонов поезда

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Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область для выяснения обстоятельств схода 19 вагонов грузового поезда.

«По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пострадавшим в результате инцидента машинисту и помощнику машиниста оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.

В МЖД добавили, что сход вагонов не повлияет на движение пассажирских поездов.

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