В Рязанской области организовали доследственную проверку схода 19 вагонов поезда
«По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Пострадавшим в результате инцидента машинисту и помощнику машиниста оказывается медицинская помощь.
Ранее стало известно, что в Рязанской области произошёл сход 19 вагонов грузового поезда.
В МЖД добавили, что сход вагонов не повлияет на движение пассажирских поездов.