В Псковской области задержан мужчина за попытку шпионажа в пользу Латвии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Псковской области жителя города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на получение латвийского гражданства.

Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по региону.

«Уроженец города Печоры задержан по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, с декабря прошлого года мужчина пытался установить контакт с представителем латвийского посольства в России с целью оказания содействия в обмен на получение гражданства.

Уточняется, что мужчина должен был передавать посольству Латвии сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России в Псковской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа по делу о государственной измене в пользу Украины.