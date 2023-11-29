В Псковской области задержан мужчина за попытку шпионажа в пользу Латвии
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по региону.
«Уроженец города Печоры задержан по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством», — приводит сообщение ТАСС.
По данным ведомства, с декабря прошлого года мужчина пытался установить контакт с представителем латвийского посольства в России с целью оказания содействия в обмен на получение гражданства.
Уточняется, что мужчина должен был передавать посольству Латвии сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России в Псковской области.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа по делу о государственной измене в пользу Украины.