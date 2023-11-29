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В Псковской области задержан мужчина за попытку шпионажа в пользу Латвии

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Псковской области жителя города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на получение латвийского гражданства.
В Псковской области задержан мужчина за попытку шпионажа в пользу Латвии
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по региону.

«Уроженец города Печоры задержан по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, с декабря прошлого года мужчина пытался установить контакт с представителем латвийского посольства в России с целью оказания содействия в обмен на получение гражданства.

Уточняется, что мужчина должен был передавать посольству Латвии сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России в Псковской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа по делу о государственной измене в пользу Украины.

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