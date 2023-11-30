«Отслеживал передвижения подразделений Росгвардии»: в Крыму задержали агента спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, мужчина стал агентом украинских спецслужб, собирая по их заданию данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова, а также отслеживал передвижения подразделений Росгвардии. В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

В Крыму сотрудниками ФСБ был задержан местный житель, который передавал на Украину данные об оборонительных сооружениях полуострова. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Накануне в Псковской области за попытку шпионажа в пользу Латвии был задержан уроженец города Печоры. С декабря 2022 года мужчина пытался установить контакт с представителем латвийского посольства в России с целью оказания содействия в обмен на получение гражданства. Мужчина должен был передавать посольству Латвии сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России в Псковской области.

На прошлой неделе в городе Феодосия Республики Крым по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин РФ. Мужчина был завербован представителями украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он искал и переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства.

Кроме того, в Самаре была пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Женщина склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ, используя в качестве аргументов интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

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В конце октября в Севастополе задержали россиянина, который собирал и передавал представителю ВСУ сведения об оборонительных сооружениях в Крыму. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

До этого был задержан житель Бахчисарайского района 1975 года рождения, который сам инициировал сотрудничество с представителями СБУ и передавал им сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. Также он занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона. Ему предъявили обвинение по статьям «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» и «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Предотвращение терактов

29 ноября силовики предотвратили теракты в Москве и Воронеже.

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По данным СК, в столице был задержан мужчина 1983 года рождения, который планировал совершить теракт на железнодорожной станции, подорвав посредством самодельного взрывного устройства цистерну. Соответствующее задание он получил от неустановленного соучастника.

Мужчину задержали после того, как он забрал из обозначенного места комплектующие для СВУ.

«Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, он не смог, так как после изъятия детонатора из тайника был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства».

При этом в Воронеже был задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций. Он по их указанию должен был устроить взрыв на территории городского военного комиссариата, а после выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств».