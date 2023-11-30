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ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

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RT
Задержан житель Крыма, который по заданию украинских спецслужб отслеживал передвижения подразделений Росгвардии.
ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФСБ.

«По подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, он по заданию Киева отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Псковской области жителя города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на получение латвийского гражданства.

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