ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

Задержан житель Крыма, который по заданию украинских спецслужб отслеживал передвижения подразделений Росгвардии.

Об этом сообщает ФСБ.

«По подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, он по заданию Киева отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Псковской области жителя города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на получение латвийского гражданства.