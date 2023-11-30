ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает ФСБ.
«По подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, он по заданию Киева отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Псковской области жителя города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на получение латвийского гражданства.