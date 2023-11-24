«Осуществлял переправку на Украину комплектующих к военной технике»: ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

По подозрению в совершении госизмены в Феодосии задержан гражданин РФ. Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчина был завербован представителями украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он искал и переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике российского производства. Мужчина заключён под стражу.

В городе Феодосия Республики Крым по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — говорится в сообщении.

Мужчине уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ведётся следствие.

Житель Феодосии задержан по подозрению в госизмене

Накануне сотрудники управления ФСБ по Брянской области задержали на российско-украинской границе гражданина РФ, который намеревался выехать на Украину, чтобы вступить в одну из запрещённых в России террористических организаций для участия в боевых действиях против ВС РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

При этом в Волгоградской области была выявлена 38-летняя жительница города Волгограда, причастная к публичному оправданию террористической деятельности нацбатальона «Азов»*.

«Используя свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», проводила видеотрансляцию, в которой в публичном доступе для других пользователей ресурса оправдывала деятельность украинского военизированного националистического объединения «Азов», — говорится в сообщении.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Воронеже был предотвращён диверсионно-террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, в результате чего силовики задержали гражданина Украины 1995 года рождения, действовавшего по заданию украинских спецслужб.

Для конспирации он использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания. У него изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора и поддельный паспорт гражданина РФ.

По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции.

«В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских», — сказал он в ходе допроса.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы». Также принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по статье «Террористический акт».

Тайники ВСУ в ДНР

Также накануне в населённом пункте Ялта Першотравневый район ДНР был выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов.

Это произошло в результате совместных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа.

Выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон

В результате было изъято два ручных гранатомёта РГД-18, две ручных гранаты Ф-1 и два запала к ним. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка.

Кроме того, спецназовцы Росгвардии благодаря служебной собаке обнаружили вблизи заброшенных построек крупный тайник боеприпасов, который мог быть использован украинскими националистами для совершения диверсий. В нём находились более 1 тыс. патронов разного калибра, шесть тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, ПТУР и мина ТМ-62.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.