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В Брянской области задержали планировавшего воевать на стороне ВСУ россиянина

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ФСБ России по Брянской области пресекла деятельность россиянина, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях.
В Брянской области задержали планировавшего воевать на стороне ВСУ россиянина
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Пресечена деятельность гражданина России, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали на российско-украинской границе.

Ранее ФСБ задержала агента спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего России.

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