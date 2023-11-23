В Брянской области задержали планировавшего воевать на стороне ВСУ россиянина

ФСБ России по Брянской области пресекла деятельность россиянина, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. «Пресечена деятельность гражданина России, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил России», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мужчину задержали на российско-украинской границе. Ранее ФСБ задержала агента спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего России.