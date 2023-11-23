В Воронеже задержали агента ВСУ, готовившего теракт против российского военного

ФСБ задержала агента спецслужб Украины, готовившего теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего России.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в Воронеже гражданин Украины 1995 года рождения готовил по заданию спецслужб «диверсионно-террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС России».

Ранее в ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

В Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы, один из силовиков получил ранение.