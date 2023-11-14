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В ФСБ заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске

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В ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.
В ФСБ заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске
  • РИА Новости

«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого оно планировало использовать самодельные зажигательные гранаты», — сказали в российской спецслужбе.

Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, подозреваемый уже заключён под стражу.

Вместе с этим ФСБ не уточняет, когда именно прошло задержание.

Ранее МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.

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