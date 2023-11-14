В ФСБ заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске

В ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого оно планировало использовать самодельные зажигательные гранаты», — сказали в российской спецслужбе.

Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, подозреваемый уже заключён под стражу.

Вместе с этим ФСБ не уточняет, когда именно прошло задержание.

Ранее МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.