В ФСБ заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске
- РИА Новости
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра. Для этого оно планировало использовать самодельные зажигательные гранаты», — сказали в российской спецслужбе.
Уточняется, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, подозреваемый уже заключён под стражу.
Вместе с этим ФСБ не уточняет, когда именно прошло задержание.
Ранее МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.