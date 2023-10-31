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В Запорожской области задержали подозреваемую в подготовке теракта

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МВД и ФСБ России задержали в Запорожской области женщину, которая подозревается в подготовке теракта.
В Запорожской области задержали подозреваемую в подготовке теракта
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«52-летняя жительница Васильевского района Запорожской области подозревается в участии в террористическом сообществе, покушении на террористический акт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывных устройств», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, женщина с целью дестабилизации деятельности органов власти планировала совершить на территории Васильевского района Запорожской области террористический акт. Для этого она получила самодельное взрывное устройство, перевезла и хранила его у себя дома, чтобы после осуществить закладку.

Реализовать теракт женщина не смогла, так как место планируемого взрыва было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

«Преступление выявлено по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Южному военному округу и регионального МВД России», — добавили в СК.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы в Запорожской области пресекли деятельность трёх крупных агентурных групп, координируемых военной разведкой Украины.

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