ФСБ: в Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы

В Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы, один из силовиков получил ранение, сообщает ФСБ.

Как отметили в пресс-службе, пособник банды был найден в Сунже. Речь идёт о Ганиеве Х.И. 1990 года рождения.

«В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооружённое сопротивление», — сказали в ФСБ.

Бандит был нейтрализован, ранение также получил один сотрудник правоохранительных органов.

«Ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь», — цитирует спецслужбу ТАСС.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.