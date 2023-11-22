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ФСБ: в Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы

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В Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы, один из силовиков получил ранение, сообщает ФСБ.
ФСБ: в Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе, пособник банды был найден в Сунже. Речь идёт о Ганиеве Х.И. 1990 года рождения.

«В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооружённое сопротивление», — сказали в ФСБ.

Бандит был нейтрализован, ранение также получил один сотрудник правоохранительных органов.

«Ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь», — цитирует спецслужбу ТАСС.

Ранее в ФСБ заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

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